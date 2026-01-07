Зеленський: США могли б вчинити з Кадировим, як з Мадуро

Президент Володимир Зеленський заявив, що США могли б, як у випадку з захопленням лідера Венесуели Ніколаса Мадуро, провести військову операцію щодо очільника Чечні Рамзана Кадирова, щоб натиснути на правителя рф володимира путіна для припинення війни.

Про це повідомляє Українська правда.

Під час спілкування з журналістами у чаті пресслужби ОП, Зеленський сказав: «Американці, я вважаю, вони продуктивні. У нас є хороші результати, але все це ще недотиснуто до кінця. Вони повинні тиснути на росію. У них є інструменти, вони вміють. І коли вони дуже хочуть, вони можуть знайти, Головне, щоб Україна була для них пріоритетом».

За його словами, варто знайти інструменти, щоб тиснути на росію для припинення війни.

«Будь, ласка, ось вам приклад з Мадуро. Провели операцію. Результат всі бачили, весь світ. Швидко це зробили. Ну нехай вони зроблять якусь операцію з Кадировим, з цим вбивцею. Може тоді путін побачить це, і задумається», – зазначив президент.

Агентство Телевидения Новости