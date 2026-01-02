Держава
«Зимова підтримка»: понад 370 тисяч найменш захищених українців уже отримали по ₴6500

Українцям виділили понад 2,5 млрд грн "Зимової підтримки" для найменш захищених; понад 370 тис. людей уже отримали по 6 500 грн від держави.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

"Особливістю цієї програми стало те, що відразу чотири категорії дітей - це діти до 18 років у малозабезпечених сім’ях, діти із числа ВПО, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, діти, над якими встановлено опіку чи піклування, діти з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та у прийомних сім’ях, - змогли отримати таку допомогу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом на отримання 6500 грн подано 463 671 заявку, з них 385 170 - погоджено.

Для тих, хто отримав погодження заявки, але не отримав виплату, кошти надійдуть протягом 10 днів, запевнили у міністерстві.

За інформацією Мінсоцполітики, держава вже профінансувала понад 381 346 заявок на суму понад 2,5 млрд грн. Люди, які отримали допомогу, вже витрачають кошти.

Так, до прикладу, 252 278 транзакцій було проведено на придбання одягу, 19 951 - на взуття. 42 037 транзакцій виконано для придбання дитячого одягу, 80 341 покупку зроблено в мережах аптек.

Як повідомлялось, програма одноразової допомоги 6 500 грн у межах «Зимової підтримки» стартувала в Україні 21 листопада 2025 року і тривала до 17 грудня. Виплати мають цільове призначення, протягом пів року їх можна витратити на одяг, взуття та ліки.

Фото: Мінцифри

Джерело: ukrinform.ua

