Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:53
Просмотров: 24

Злиденність, мігранти і заблокований Telegram: чим хворіє росія у 2026 році

80% росіян називають економічне становище головним джерелом тривоги – і цифри пояснюють чому. Сукупний борг домогосподарств на початку 2026 року вперше перетнув позначку 45 трлн рублів. Майже половину цієї суми – 48,1% – становить іпотека, ще 29,7% припадає на споживчі позики, 6,8% – автокредити, решта – мікрофінансові зобов'язання та інші борги. Інфляція, безробіття і зубожіння перетворилися на хронічну, а не ситуативну реальність.

Майже впритул до економіки – на другому місці з показником 79% – стоїть міграційне питання. Тло показове: держава посилює міграційне законодавство, тоді як бізнес завозить іноземну робочу силу, аби компенсувати кадровий дефіцит. За різними оцінками, кількість мігрантів у країні сягає 20 млн осіб.

кремлівська пропаганда охоче використовує цю напруженість: мігрантів зображують винуватцями безробіття, зростання злочинності та ухилення від участі у війні проти України. Попри претензії на оригінальність, ці меседжі є калькою із загальносвітового антиміграційного популізму.

Замикає трійку блокування Telegram. Його назвали болючою проблемою 77% опитаних. Показово, що бажання комунікувати виявилося важливішим за «відсутність прогресу на сво» (75%), житлові проблеми (70%), стан медицини (69%) і злочинність (67%).

Джерело: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Національні травми Європи
Сегодня 10:05    9
Влада КНР попередила студентів про ризики шпигунських «вакансій»
Сегодня 09:42    35
«Кордон K9»: Петро та Берта (ВІДЕО)
Сегодня 09:30    41
росія розгорнула дезінформаційну кампанію про нібито «сепаратизм» у Литві, просуваючи фейкові наративи про «Клайпедську народну республіку»
Сегодня 09:21    49
Бюджетний колапс: дефіцит росії за два місяці перевищив річну норму
Сегодня 09:02    66
Харківщина 13 квітня
Сегодня 08:43    81
Збито/подавлено 87 ворожих БПЛА
Сегодня 08:41    83
У Швеції затримали балкер, що йшов з російського порту
Сегодня 08:40    76
Пропаганда рф поширює чергові маніпуляції про нібито «насильницьке вилучення дітей» українськими військовими та бреше про «звірства київського режиму»
Сегодня 08:33    69
База в Новороссийске стремительно перестает быть безопасным убежищем
Сегодня 08:25    106
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 