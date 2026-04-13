Злиденність, мігранти і заблокований Telegram: чим хворіє росія у 2026 році

80% росіян називають економічне становище головним джерелом тривоги – і цифри пояснюють чому. Сукупний борг домогосподарств на початку 2026 року вперше перетнув позначку 45 трлн рублів. Майже половину цієї суми – 48,1% – становить іпотека, ще 29,7% припадає на споживчі позики, 6,8% – автокредити, решта – мікрофінансові зобов'язання та інші борги. Інфляція, безробіття і зубожіння перетворилися на хронічну, а не ситуативну реальність.

Майже впритул до економіки – на другому місці з показником 79% – стоїть міграційне питання. Тло показове: держава посилює міграційне законодавство, тоді як бізнес завозить іноземну робочу силу, аби компенсувати кадровий дефіцит. За різними оцінками, кількість мігрантів у країні сягає 20 млн осіб.

кремлівська пропаганда охоче використовує цю напруженість: мігрантів зображують винуватцями безробіття, зростання злочинності та ухилення від участі у війні проти України. Попри претензії на оригінальність, ці меседжі є калькою із загальносвітового антиміграційного популізму.

Замикає трійку блокування Telegram. Його назвали болючою проблемою 77% опитаних. Показово, що бажання комунікувати виявилося важливішим за «відсутність прогресу на сво» (75%), житлові проблеми (70%), стан медицини (69%) і злочинність (67%).

Джерело: szru.gov.ua

