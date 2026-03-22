На росії у 2025 році поліція виявила понад 57 тисяч безпритульних і бездоглядних дітей, що на 2,1% більше, ніж роком раніше. Це перше зростання показника за останні п’ять років.

Експерти пов’язують подібні явища передусім із соціально-економічними проблемами в країні. Попри офіційні заяви російської влади про нібито скорочення бідності, значна частина населення продовжує жити з дуже низькими доходами. За даними російської статистики, у 2025 році за межею бідності перебували 9,8 млн людей, або 6,7% населення.

Межу бідності на росії розраховують на основі прожиткового мінімуму четвертого кварталу 2020 року (11 329 рублів) із подальшою індексацією на інфляцію. До кінця 2025 року цей показник зріс до 17 146 рублів, що на понад 51% більше, ніж у базовому періоді. Водночас навіть офіційні дані визнають, що мільйони росіян залишаються за цією межею.

При тому саме російська влада поглиблює бідність власного населення, витрачаючи величезні ресурси на війну проти України. Мільярди спрямовуються на військову машину, тоді як рівень життя росіян падає, а соціальні проблеми лише загострюються. У результаті розплачуються звичайні росіяни – і навіть діти, які дедалі частіше опиняються без належної опіки через злидні своїх родин.

Джерело: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»