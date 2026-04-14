Зміна влади в Угорщині працює на користь України, але Москва все ще матиме вплив на Будапешт

Світові медіа про війну 13 квітня

Cьогодні увага світових медіа прикута до результатів парламентських виборів в Угорщині, а саме — що перемога лідера угорської опозиції Петера Мадяра та його партії «Тиса» означає для ЄС і України. Київ є найбільшим переможцем виборів поза межами Угорщини, тоді як Москва стала найбільшою невдахою, оскільки Віктор Орбан був найкориснішим активом Кремля всередині ЄС, пише (https://www.ft.com/content/b348e8f5-c70a-4176-920e-168354846cc5?syn-25a6b1a6=1) Financial Times. Цю думку поділяє (https://www.theguardian.com/world/2026/apr/13/peter-magyar-election-win-hungary-eu-ukraine-russia) і The Guardian: тривале вето на фінансову допомогу Києву, стратегія затягування часу і саботаж санкцій проти Росії зробили Євросоюз безсилим і розколотим. Водночас видання зауважує, що публічна риторика Петера Мадяра щодо України поки що багато в чому дублює курс Орбана — він і надалі виступає проти постачання зброї та швидкого вступу Києва до ЄС. Цілком можливо, що новий уряд може продемонструвати більш примирливий курс, відмовившись від свого вето на кредит ЄС в обсязі €90 мільярдів. Це питання планує порушити Кіпр, який головує зараз у ЄС, якомога швидше, на зустрічі послів блоку, розповідає (https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-13/eu-aims-to-unblock-90-billion-ukraine-loan-after-orban-loss) Bloomberg. Зрештою, подальший розвиток подій залежатиме від того, як швидко угорці зможуть сформувати уряд. Традиційно в перехідний період після виборів розгляд важливих питань відкладають до моменту, коли нове керівництво офіційно перебере повноваження, зазначає видання.

The New York Times називає (https://www.nytimes.com/2026/04/13/world/europe/russia-hungary-putin-orban.html) поразку Віктора Орбана на виборах cерйозним провалом для Кремля, але зауважує, що навіть із приходом Петера Мадяра Угорщина не зможе швидко розірвати зв’язки з Росією. Країна імпортує понад 80% природного газу та сирої нафти з РФ, а також залежить від атомної енергетики (АЕС «Пакш»), яка працює на російському пальному та розширюється за проєктом «Росатому». Петер Мадяр дав зрозуміти, що обирає прагматичний підхід у відносинах з Москвою, і сказав, що Угорщина працюватиме над диверсифікацією своїх енергетичних поставок, але терміни поки невідомі. Кремль, ймовірно, спробує адаптуватися до нового угорського уряду, сказав старший науковий співробітник дослідницької групи Німецької ради з міжнародних відносин (DGAP) Андраш Рац. За його словами, уряд Орбана був для РФ не ідеологічним, а «корупційно-прагматичним» союзником, тож Москва готова швидко адаптуватися до нових реалій.

Джерело: https://t.me/babel/82612

