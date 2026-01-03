Зміни у Силах оборони: Зеленський анонсував роботу з бригадами та військовим командуванням

Президент Володимир Зеленський анонсував роботу з бригадами та військовим командуванням для впровадження змін у Силах оборони.

Про це глава держави повідомив у Телеграмі за результатами зустрічі з заступником керівника Офісу Президента Павлом Палісою, передає Укрінформ.

"Доповідь Павла Паліси. Готуємось до зустрічей із радниками з питань безпеки, які прибудуть в Україну, а також до роботи в межах Коаліції охочих на рівні лідерів. Військовий компонент ключовий для реального гарантування безпеки. Також Павло опрацьовує питання необхідних змін у Силах оборони України та найближчими тижнями займатиметься відповідною роботою з бригадами й військовим командуванням для визначення рішень, які спрацюють", — сказав Президент.

Окрім цього, за словами Зеленського, готується модернізація військової освіти з врахуванням досвіду оборони України в повномасштабній війні.

"Освітній процес та підготовка офіцерів мають бути засновані на реальному досвіді оборони України", — наголосив глава держави.

Також Президент поінформував, що підписав нові укази про відзначення воїнів державними нагородами.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official/

Джерело: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»