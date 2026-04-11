Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:21
Просмотров: 98

Зрада держави і церкви гонить росіян до гадалок та екстрасенсів

росія путіна продовжує занурюватися в середньовіччя. За даними всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦИОМ), 85% росіян хоча б раз зверталися до магії в пошуках розв'язання тих чи тих проблем, 80% вірять у надприродне. Подібна трансформація суспільної довіри свідчить про зневіру людей до державних інституцій і духовних авторитетів. Суспільство хворобливо реагує на реалії сьогодення і вбачає порятунок виключно в окультизмі. Іншими словами, активно триває процес заміни одних міфів іншими.

Передусім росіяни вже не вірять в історію про всемогутнього керманича путіна. кремль не може забезпечити обіцяної стабільності своїм громадянам. Мобілізація, загиблі на війні, санкції, падіння економіки, страх і безвихідь – тренди сьогодення для населення рф. Більшість росіян починає усвідомлювати, що їхній кумир завів країну в глухий кут, тож їм залишається покладатися виключно на диво, приворот удачі та заговір проти повістки. За минулий рік попит на різноманітні магічні атрибути на росії зріс на 50%.

Водночас ситуація в країні руйнує й «традиційні» розпропаговані російські духовні скрєпи. Місцева церква, перетворившись на тлі війни проти України на ідеологічний підрозділ міноборони, втратила моральний авторитет. Загальновідомий «руський мір» приносить вірянам похоронки та ізоляцію замість світового тріумфу. В такі моменти віра руйнується, люди розбігаються по сектах і гадалках у пошуках розуміння того, що відбувається.

Сьогодні ситуація на росії дуже нагадує кінець 1980-х – початок 1990-х в срср. Тоді на тлі руйнації фундаментального радянського атеїзму й ідеологічної порожнечі мільйони зневірених людей заряджали банки перед телевізорами в пошуках порятунку від краху своєї країни.

Паростки кріпацтва вже помітні на рф, тож тоталітарна інквізиція ХХІ століття – російський репресивний апарат – доруйнує російську недоімперію.

Джерело: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 