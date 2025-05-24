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ЗСУ — головний донор безпеки Європи: Україна закликає ЄС інвестувати у свою оборону

ЗСУ — головний донор безпеки Європи: Україна закликає ЄС інвестувати у свою оборону

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

22 травня міністр фінансів Сергій Марченко обговорив з міністрами фінансів Канади та Німеччини майбутню підтримку України.

▶️ Впродовж останніх трьох років Україна отримала понад $133 млрд міжнародної фінансової допомоги.

▶️ Потреби у зовнішньому фінансуванні на поточний рік забезпечені, на часі – розробка надійної системи підтримки України у 2026 році.

▶️ Київ веде діалог щодо можливості інтеграції українського військового потенціалу в оборонну систему Європи і пропонує європейським партнерам взяти участь у фінансуванні Сил оборони України.

▶️ Витрати на забезпечення ЗСУ становитимуть невелику частку ВВП Європейського Союзу і будуть надійною інвестицією у безпеку і стабільність ЄС.

▶️ Сьогодні саме ЗСУ є ключовим донором безпеки для держав ЄС, оскільки чинять безпосередній опір російській агресії і мають унікальний досвід ведення сучасної війни.

Джерело: https://t.me/spravdi/46847

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