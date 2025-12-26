Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:52
Просмотров: 55

Звільнені з полону цивільні українці отримають разову допомогу 50 тисяч гривень

Звільнені з полону цивільні українці отримають разову допомогу 50 тисяч гривень

Звільнені цивільні українці, яких росія незаконно позбавила свободи, отримуватимуть разову допомогу в розмірі 50 000 грн.

Про це повідомляє премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

Щоб отримати виплату, треба подати заяву до Міністерства розвитку громад і територій та додати довідку від Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення полонених.

«Цивільні, які повернулися на підконтрольну Україні територію самостійно, мають також надати документ від правоохоронних органів про визнання їх потерпілими. Його можна отримати від правоохоронних органів», – зазначила Свириденко.

Цивільні, щодо яких офіційно встановили факт незаконного позбавлення свободи, вже мають право на одноразову грошову виплату 100 тисяч гривень, а також щорічну виплату у такому ж розмірі за кожен рік перебування у полоні.

Окрім грошової допомоги, звільнені з російської неволі отримують базову підтримку, незалежно від правового статусу — харчові продукти, засоби гігієни, одяг і взуття. Також вони мають право на безоплатну юридичну, медичну та соціальну допомогу.

Станом на сьогодні вже здійснено майже 12 тисяч таких виплат на загальну суму близько 1,2 млрд гривень, з яких 359 млн грн — одноразова допомога після звільнення, та 818,7 млн грн — щорічна допомога.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 