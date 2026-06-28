Звітність про воєнні видатки: новий інструмент лояльності губернаторів рф

Протягом 2026 року керівники регіонів росії почали значно відвертіше говорити про витрати на війну проти України. Ще донедавна ця тема вважалася надто чутливою: будь-яка згадка про мільярди, спрямовані на фронт, ризикувала викликати невдоволення на тлі розваленого комунального господарства, недофінансованої медицини та занедбаної інфраструктури. Тепер усе навпаки. Губернатори перетворили воєнні видатки на головний пункт своїх звітів, ніби йдеться не про вимушені витрати, а про привід для гордості.

Найбільше це б'є по дотаційних регіонах. Там сукупні витрати на війну, включно з позабюджетними схемами фінансування, сягають 18–20% усіх наявних ресурсів. Навіть у фінансово благополучних суб'єктах рф цей показник не опускається нижче 10%.

краснодарський край у 2026 році заклав у бюджет 231,6 млн доларів (17 млрд рублів) на підтримку учасників «сво». ленінградська область торік витратила на воєнні потреби 327 млн доларів (24 млрд рублів), і це без урахування внесків великого бізнесу, який теж змушують платити.

Найбільш красномовну картину продемонструвала якутія. Республіка оприлюднила одну з найдетальніших оцінок регіональних воєнних витрат серед усіх суб'єктів рф. Глава регіону а.ніколаєв, звітуючи перед місцевим парламентом, заявив, що з лютого 2022 року якутія передала російським окупаційним військам техніки й обладнання на 55,9 млн доларів (4,1 млрд рублів). Лише за 2025 рік на підтримку військовослужбовців та їхніх сімей пішло 147,1 млн доларів (10,8 млрд рублів). А якщо рахувати все: контрактні виплати, закупівлю техніки, гуманітарку, компенсації пораненим і сім'ям загиблих та інші соціальні програми – загальна сума воєнних витрат якутії за 2025 рік могла сягнути 340–408 млн доларів (25–30 млрд рублів). Частину цих грошей беруть прямо з бюджету, іншу проводять через підконтрольні владі фонди й гаманці місцевого бізнесу, що зручно ховає реальні масштаби від сторонніх очей.

Окрему статтю витрат становить вербування контрактників. У ставропольському краї навесні 2026 року додатково виділили 123 млн доларів (9 млрд рублів) на одноразові виплати тим, хто підписує контракт із міноборони рф.

Тиск на регіональні бюджети наростає одразу з кількох напрямків. По-перше, це одноразові виплати за контракти з міноборони, розмір яких більшість регіонів продовжувала підвищувати впродовж 2025–2026 років; по-друге, закупівля автомобільної техніки, дронів, засобів зв'язку, генераторів та іншого спорядження для військових підрозділів; по-третє, соціальна підтримка учасників бойових дій: компенсації, медична реабілітація, житлові програми, освітні пільги; по-четверте, активне використання позабюджетних фондів і коштів великого бізнесу, що дає дозвіл маскувати реальні масштаби військових видатків. І нарешті, зростання витрат на захист території рф від ударів безпілотників і ракет, тобто посилення охорони критичної інфраструктури та розвиток протиповітряної оборони.

російські експерти прогнозують, що при формуванні регіональних бюджетів на 2027 рік ці статті витрат, фінансування війни та захист території від ударів дронів і ракет, залишаться одними з головних. Це означає ще більший тиск на регіональні фінанси та ще менше грошей на цивільну інфраструктуру, соціальну сферу й економічний розвиток.

В умовах зростання витрат кремль фактично перетворює регіони на додаткове джерело фінансування війни. Публічна звітність губернаторів про воєнні видатки виконує одночасно кілька задач: виправдовує урізання соціальних програм, демонструє покірність федеральному центру і дає підстави просити в москви додаткові трансферти. Військова звітність із бюрократичного формату перетворилася на інструмент торгу регіональної влади з кремлем за виживання.

Джерело: szru.gov.ua

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