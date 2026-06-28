Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:33
Просмотров: 139

Звітність про воєнні видатки: новий інструмент лояльності губернаторів рф

Звітність про воєнні видатки: новий інструмент лояльності губернаторів рф

Протягом 2026 року керівники регіонів росії почали значно відвертіше говорити про витрати на війну проти України. Ще донедавна ця тема вважалася надто чутливою: будь-яка згадка про мільярди, спрямовані на фронт, ризикувала викликати невдоволення на тлі розваленого комунального господарства, недофінансованої медицини та занедбаної інфраструктури. Тепер усе навпаки. Губернатори перетворили воєнні видатки на головний пункт своїх звітів, ніби йдеться не про вимушені витрати, а про привід для гордості.

Найбільше це б'є по дотаційних регіонах. Там сукупні витрати на війну, включно з позабюджетними схемами фінансування, сягають 18–20% усіх наявних ресурсів. Навіть у фінансово благополучних суб'єктах рф цей показник не опускається нижче 10%.

краснодарський край у 2026 році заклав у бюджет 231,6 млн доларів (17 млрд рублів) на підтримку учасників «сво». ленінградська область торік витратила на воєнні потреби 327 млн доларів (24 млрд рублів), і це без урахування внесків великого бізнесу, який теж змушують платити.

Найбільш красномовну картину продемонструвала якутія. Республіка оприлюднила одну з найдетальніших оцінок регіональних воєнних витрат серед усіх суб'єктів рф. Глава регіону а.ніколаєв, звітуючи перед місцевим парламентом, заявив, що з лютого 2022 року якутія передала російським окупаційним військам техніки й обладнання на 55,9 млн доларів (4,1 млрд рублів). Лише за 2025 рік на підтримку військовослужбовців та їхніх сімей пішло 147,1 млн доларів (10,8 млрд рублів). А якщо рахувати все: контрактні виплати, закупівлю техніки, гуманітарку, компенсації пораненим і сім'ям загиблих та інші соціальні програми – загальна сума воєнних витрат якутії за 2025 рік могла сягнути 340–408 млн доларів (25–30 млрд рублів). Частину цих грошей беруть прямо з бюджету, іншу проводять через підконтрольні владі фонди й гаманці місцевого бізнесу, що зручно ховає реальні масштаби від сторонніх очей.

Окрему статтю витрат становить вербування контрактників. У ставропольському краї навесні 2026 року додатково виділили 123 млн доларів (9 млрд рублів) на одноразові виплати тим, хто підписує контракт із міноборони рф.

Тиск на регіональні бюджети наростає одразу з кількох напрямків. По-перше, це одноразові виплати за контракти з міноборони, розмір яких більшість регіонів продовжувала підвищувати впродовж 2025–2026 років; по-друге, закупівля автомобільної техніки, дронів, засобів зв'язку, генераторів та іншого спорядження для військових підрозділів; по-третє, соціальна підтримка учасників бойових дій: компенсації, медична реабілітація, житлові програми, освітні пільги; по-четверте, активне використання позабюджетних фондів і коштів великого бізнесу, що дає дозвіл маскувати реальні масштаби військових видатків. І нарешті, зростання витрат на захист території рф від ударів безпілотників і ракет, тобто посилення охорони критичної інфраструктури та розвиток протиповітряної оборони.

російські експерти прогнозують, що при формуванні регіональних бюджетів на 2027 рік ці статті витрат, фінансування війни та захист території від ударів дронів і ракет, залишаться одними з головних. Це означає ще більший тиск на регіональні фінанси та ще менше грошей на цивільну інфраструктуру, соціальну сферу й економічний розвиток.

В умовах зростання витрат кремль фактично перетворює регіони на додаткове джерело фінансування війни. Публічна звітність губернаторів про воєнні видатки виконує одночасно кілька задач: виправдовує урізання соціальних програм, демонструє покірність федеральному центру і дає підстави просити в москви додаткові трансферти. Військова звітність із бюрократичного формату перетворилася на інструмент торгу регіональної влади з кремлем за виживання.

Джерело: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Думати, що сучасний підрозділ може обійтися без НРК, – утопія
Сегодня 10:44    89
«Контракт 18-24: Дрони»: приєднуйся до «Фенікса» (ВІДЕО)
Сегодня 10:24    96
Брехня: «ЗСУ підпалили храм із мирними жителями в Костянтинівці. Усередині було 19 людей»
Сегодня 10:12    106
Нові втрати піхоти окупантів від «Альфи» СБУ
Сегодня 10:01    118
российская пропаганда запустила новую абсурдную волну дезинформации, направленную на демонизацию украинских военных
Сегодня 09:54    122
Валдайский невроз
Сегодня 09:37    136
Масштабуємо успіх конкурентних закупівель: стартує новий тендер на 155-мм снаряди збільшеної дальності
Сегодня 09:12    120
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 28 червня 2026 року від ДСНС
Сегодня 09:07    116
Навіщо Reuters пише про чергову можливість чергового ядерного удару по Україні?
Сегодня 09:02    158
Бахрейн заявив про атаку іранських дронів, назвавши це «кричущою загрозою безпеці громадян»
Сегодня 08:54    107
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 