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Зустріч між верховним представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики Каєю Каллас і держсекретарем США Марко Рубіо раптово скасували — Associated Press

Зустріч між верховним представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики Каєю Каллас і держсекретарем США Марко Рубіо раптово скасували — Associated Press

Офіційні особи з обох сторін пояснили неможливість зустрічі проблемами з графіком дипломатів.

Однак європейські чиновники заявили, що ця ситуація стала для них несподіванкою, оскільки лише за два дні до цього Каллас анонсувала майбутні переговори з Рубіо.

У понеділок вона заявила, що проведе переговори "з питань, які становлять інтерес для нас обох", а для ЄС це насамперед — війна росії проти України та трансатлантичні відносини.

Високопоставлений американський чиновник повідомив, що запланована зустріч, яка ніколи не була вказана в публічному графіку Рубіо, була скасована через "неминучий конфлікт розкладів".

Джерело: https://t.me/znua_live/191274

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Темы: єс, війна, США

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