❗ Увага, фейк! Не передбачено жодних нових штрафів за відсутність аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки
Як зазначив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, вимоги до комплектації транспортних засобів залишаються незмінними вже багато років і чітко прописані в Правилах дорожнього руху. Також вже декілька років не змінювались санкції, передбачені КУпАП за можливі порушення з цього приводу.
Нагадуємо, у вашому авто повинні бути:
● Аптечка з позначенням типу транспортного засобу, для якого вона призначена
● Знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар, що відповідає стандартам
● Справний вогнегасник
❗ Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації!
Джерело: https://t.me/vekha/112019