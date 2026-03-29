Ажіотаж на польському кордоні: українці масово повертаються додому
На українсько-польському кордоні у Львівській області зросла кількість транспорту на в’їзд до України. Найбільше навантаження спостерігається у пунктах пропуску «Краківець» та «Шегині».
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Зростання руху пов’язують із вихідними днями та завершенням канікул.
Ситуація на кордоні станом на 13:00 29 березня
На в’їзд до України:
«Краківець» – 220 авто;«Шегині» – 200 авто.
На виїзд з України:
«Краківець» – 10 авто.
Автобуси на вʼїзд до України:
«Грушів» – 17;«Краківець» – 25;«Шегині» – 29.
На виїзд з України:
«Шегині» – 2.
Також скупчення громадян спостерігається на польському пішохідному пункті пропуску «Медика» на в’їзд до України.