Ажіотаж на польському кордоні: українці масово повертаються додому

На українсько-польському кордоні у Львівській області зросла кількість транспорту на в’їзд до України. Найбільше навантаження спостерігається у пунктах пропуску «Краківець» та «Шегині».

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Зростання руху пов’язують із вихідними днями та завершенням канікул.

Ситуація на кордоні станом на 13:00 29 березня

На в’їзд до України:

«Краківець» – 220 авто;«Шегині» – 200 авто.

На виїзд з України:

«Краківець» – 10 авто.

Автобуси на вʼїзд до України:

«Грушів» – 17;«Краківець» – 25;«Шегині» – 29.

На виїзд з України:

«Шегині» – 2.

Також скупчення громадян спостерігається на польському пішохідному пункті пропуску «Медика» на в’їзд до України.

