На одному з перехресть вулиці Академіка Павлова у Харкові тимчасово заборонять рух транспорту

Рух транспорту через трамвайний переїзд на вул. Академіка Павлова на перехресті з пров. Шевченківським буде заборонений з 9:00 16 червня по 17:00 22 червня.

Про це повідомляє міськрада.

Як розказали в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з ремонтом трамвайного переїзду.

Об’їхати закриту ділянку можна буде через перехрестя вул. Академіка Павлова – пров. Леоніда Ушкалова та інші прилеглі вулиці.

Також 16-21 червня, з 9:00 до 17:00, буде припинено рух трамваїв на вул. Академіка Павлова, на ділянці від пров. Салтівського до вул. Нескорених.

Трамваї №16 та 16А курсуватимуть від розворотного кола «Салтівське» до розворотного кола «Журавлівський гідропарк» через вул. Нескорених та вул. Шевченка, а №27 та 30 – об’їжджатимуть закриту ділянку через в’їзд Семиградський, вул. Віринську, вул. Мойсеївську, вул. Шевченка, вул. Нескорених.

На час відсутності трамвайного сполучення курсуватиме тимчасовий автобус: автостанція «Салтівська» – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України»;

у зворотному напрямку: ст. м. «Захисників України» – вул. Олега Громадського – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – автостанція «Салтівська».

Агентство Телевидения Новости