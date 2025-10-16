Транспорт
16.10.2025 20:05
Просмотров: 162

На перехресті вулиць Академіка Павлова і Валентинівської у Харкові обмежать рух транспорту

Рух транспорту через відокремлений трамвайний переїзд на перехресті вул. Академіка Павлова – вул. Валентинівська буде обмежений з 9:00 17 жовтня до 17:00 20 жовтня.

Про це повідомляють у міськраді.

Як розказали в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення робіт з облаштування на переїзді верхнього покриття трамвайних колій.

Об’їхати закриту ділянку можна буде вільними від виконання робіт смугами руху.

Агентство Телевидения Новости

Корисна інформація

