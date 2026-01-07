Результати першого місяця програми "3000 км Україною"

Упродовж першого місяця роботи програми "3000 кілометрів Україною" на неї зареєструвалися близько 500 тис. українців. Вони обміняли майже 80 тис. квитків

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

"Протягом грудня пасажири обміняли кілометри на майже 80 000 квитків — і здійснили омріяні подорожі", – йдеться в матеріалі.

Зазначено, що впродовж грудня українці проїхали 38 млн км у межах ініціативи, а найпопулярнішими маршрутами стали:

● Херсон — Барвінкове;

● Одеса — Запоріжжя;

● Суми — Рахів;

● Запоріжжя — Ковель.

"Волонтери та дружини військових використали свої "кілометри", аби поїхати в Барвінкове, Суми й Херсон, щоб підтримати захисників, а студенти з Конотопа — щоб побути на свята з батьками та повернутися назад до столиці на навчання", – додають в Укрзалізниці.

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»