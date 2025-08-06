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У Харкові майже на місяць обмежать рух на вулиці Євгена Котляра

У Харкові майже на місяць обмежать рух на вулиці Євгена Котляра

Рух транспорту на вулиці Євгена Котляра, на ділянці від вулиці Чоботарської до вулиці Полтавський Шлях, буде обмежений щодня з 9:00 до 18:00 по 1 вересня.

Про це повідомили в Харківській міській раді

Перекриття руху пов’язано з необхідністю проведення робіт з поточного ремонту дорожнього покриття проїжджої частини.

Пропуск транспорту організований вільними від виконання робіт смугами руху.

Також щодня з 9:00 до 17:00 по 20 серпня буде припинений рух трамваїв на вул. Євгена Котляра, на ділянці від вул. Благовіщенської до вул. Великої Панасівської. У цей період трамваї курсуватимуть так:

№12: розворотне коло «Центральний парк» – вул. Мироносицька – вул. Миколи Хвильового – вул. Трінклера – пр. Незалежності – узвіз Клочківський – вул. Клочківська – проїзд Рогатинський – пров. Пискунівський – пров. Лосівський – вул. Велика Панасівська – розворотне коло «Іванівка»;

№20: розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – вул. Клочківська – проїзд Рогатинський – пров. Пискунівський – пров. Лосівський – вул. Велика Панасівська – розворотне коло «Іванівка»;

№1: не курсує.

Агентство Телевидения Новости

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