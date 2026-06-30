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У Харкові на станції «Вокзальна» через посилення безпеки закриють два виходи з підземного переходу

У Харкові на станції «Вокзальна» через посилення безпеки закриють два виходи з підземного переходу

На станції «Вокзальна» тимчасово зміниться схема виходу пасажирів.

Про це повідомляє Харківський метрополітен.

«У зв’язку з нагальною необхідністю посилення заходів безпеки на об’єктах АТ «Укрзалізниця» пішохідні виходи №2 та №3 з підземного переходу на станції «Вокзальна», що ведуть у напрямку пішохідного тунелю вокзалу «Харків-Пасажирський», будуть тимчасово закриті», – йдеться у повідомленні.

Метрополітенівці закликають пасажирів заздалегідь враховувати зазначені зміни під час планування своїх поїздок та користуватися іншими доступними виходами з підземного переходу станції.

Про відновлення роботи виходів буде повідомлено додатково.

Агентство Телевидения Новости

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