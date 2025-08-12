У Харкові на узвозі Клочківському тимчасово обмежений рух транспорту

Рух транспорту на узвозі Клочківському, в районі Зоологічного мосту, обмежений з 8:00 до 16:00 з 12 по 15 серпня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення робіт СКП «Харківзеленбуд».Пропуск транспорту здійснюється вільною від виконання робіт смугою руху. На ділянці забезпечено безперешкодний пропуск трамваїв.

Крім того, з 9:30 до 16:00 13 та 14 серпня буде припинений рух трамваїв на узвозі Клочківському, пр. Незалежності, вул. Трінклера, вул. Миколи Хвильового, вул. Мироносицькій, майдані Іподрому, на ділянці від вул. Клочківської до розворотного кола «Центральний парк». У зв’язку з цим трамвай №12 не курсуватиме.

Замість нього на маршрут вийде тимчасовий автобус №12: вул. Євгена Котляра (вокзал «Харків-Пасажирський») – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – узвіз Клочківський – пр. Незалежності – вул. Трінклера – вул. Миколи Хвильового – вул. Мироносицька – вул. Весніна – вул. Сумська – Центральний парк.

Агентство Телевидения Новости