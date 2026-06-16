У Харкові у вівторок трамваї №5, 8 і тролейбус №6 змінили маршрути

Рух трамваїв на пр. Байрона та вул. Морозова, на ділянці від розворотного кола «Вул. Одеська» до вул. Мухачова, та тролейбусів на вул. Павла Тичини, вул. Деповській, вул. Південнопроектній буде припинений з 9:00 до 19:00 16 червня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з виконанням робіт АТ «Харківобленерго».

У цей час трамваї №5 та 8 курсуватимуть до розворотного кола «Вул. Мухачова» (замість розворотного кола «Вул. Одеська»), а тролейбус №6 – від розворотного кола «Вул. Університетська» до розворотного кола «Парк Зустріч».

На період відсутності трамвайного сполучення працюватиме тимчасовий автобус від розворотного кола «Вул. Одеська» до вул. Мухачова через пр. Байрона та вул. Морозова.

Агентство Телевидения Новости