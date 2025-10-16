У п’ятницю у Харкові тролейбус №28 тимчасово не курсуватиме

Рух тролейбуса №28 буде припинений з 10:00 до 15:00 17 жовтня.

Про це повідомляє міськрада.

Як розказали в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з аварійним ремонтом обладнання на тяговій підстанції.

В цей період замість тролейбуса №28 курсуватиме тимчасовий автобус за маршрутом:

вул. Новий Побут – вул. Холодногірська – вул. Дудинської – вул. Планова – вул. Семінарська – вул. Велика Гончарівська – бул. Гончарівський – вул. Зброярська – вул. Благовіщенська – майдан Благовіщенський – узвіз Соборний – вул. Університетська – пров. Ярмарковий – майдан Конституції;

у зворотному напрямку: майдан Конституції – майдан Павлівський – майдан Сергіївський – узвіз Соборний – майдан Благовіщенський – вул. Коцарська – вул. Зброярська – бул. Гончарівський – вул. Велика Гончарівська – вул. Семінарська – пр. Любові Малої – вул. Дудинської – вул. Холодногірська – вул. Новий Побут.

