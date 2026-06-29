У Польщі на тлі рекордної спеки у Європі запустили автобусний маршрут «у пекло»

Рейс №666 раніше був частиною системи громадського транспорту Польщі, проте його зняли через скарги вірян.

Приватний перевізник вирішив дати рейсу нове життя. Тепер автобус №666 возить туристів з Кракова на морський курорт на острові Хель (що співзвучно з англійським Hell — пекло) під культову Highway to Hell AC/DC.

Маршрут користується великою популярністю, у компанії задоволені власним маркетинговим ходом.

Джерело: https://t.me/znua_live/255047

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