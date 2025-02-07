Транспорт
Перейти к списку новостей
07.02.2025 14:54
Просмотров: 180

Укрзалізниця опублікувала перелік флагманських поїздів: серед них є два потяги з Харкова

Укрзалізниця опублікувала перелік флагманських поїздів: серед них є два потяги з Харкова

Отримав однойменну назву та став флагманським поїзд №7/8 Київ – Чернівці.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Атрибутами флагманських поїздів є:▫️ нові (випущені після 2021 року) або модернізовані вагони з відповідними зручностями (вакуумні туалети, сповивальні столики, кондиціонери, розетки);▫️додаткові елементи безпеки (відеонагляд у коридорі вагона, звукова сигналізація та тривожні кнопки в купе);▫️інклюзивний вагон у складі поїзда;▫️колекційний залізничний цукор-рафінад;▫️фірмова назва та логотип з урахуванням історії поїзда й маршруту.

Поїзд №7/8 Київ – Чернівці «Буковина» вирушає зі станції Київ-Пасажирський о 20:13 та прибуває на кінцеву зупинку о 7:59.

Нагадаємо, що «Буковина» – це вже шостий флагманський поїзд.

Наразі також курсують:№15/16 Харків – Ясіня «Лесь Курбас»№17/18 Харків – Ужгород «Сковорода»№79/80 Дніпро – Львів «Січеслав»№91/92 Київ – Львів «Леополіс»№105/106 Київ – Одеса «Чорноморець».

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 