Укрзалізниця попередила про затримки поїздів на Харківщині

Через обстріли на Харківщині затримуються кілька поїздів.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

«З безпекових міркувань затримуємось на Харківщині та Дніпропетровщині»- йдеться у повідомленні.

Поїзд №6512 Лозова – Харків прямує з Лозової +01:04.

Також із затримками на кінцеві прибуває №6414 Лозова – Харків, а поїзд №6506 Златопіль – Харків з Покотилівки плюсує +25 хвилин.

За даними залізничників, інші поїзді в регіоні майже наздогнали свої графіки.

Агентство Телевидения Новости