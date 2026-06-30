Транспорт
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Сегодня 12:11
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Укрзалізниця: затримується низка поїздів, зокрема з Харківського напрямку

Укрзалізниця: затримується низка поїздів, зокрема з Харківського напрямку

Через вплив бойових дій та з технічних причин низка поїздів відхиляється від графіка та йде із великим запізненням.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Станом на 12:10 затримуються:

№7/8Харків-Пас. →  Одеса-Головна+4:55

№17/18Харків-Пас. →  Ужгород+3:23

№123/124Харків-Пас. →  Чернівці+3:08

№1/2Харків-Пас. →  Рахів+3:08

№93/94Харків-Пас. →  Хелм+2:19

№21/22Харків-Пас. →  Львів+1:53

№7/8Одеса-Головна →  Харків-Пас.+1:02

№15/16Івано-Франківськ →  Харків-Пас.+0:21

№103/104Львів →  Лозова-Пас.+0:11

«Просимо пасажирів у разі зупинки з безпекових міркувань уважно слухати вказівки залізничників», – наголошують у компанії.

Агентство Телевидения Новости

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