Завтра у Харкові тимчасово перекриють ділянку кільцевої дороги

У п’ятницю, 19 грудня, на кільцевій дорозі запровадять тимчасове перекриття руху транспорту через проведення робіт у районі мосту через річку Харків. Обмеження діятимуть протягом трьох годин.

Про це повідомили у Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

З 9:00 до 12:00 рух усіх видів транспортних засобів кільцевою дорогою повністю перекриють на ділянці від П’ятихатської розв’язки до Липецького перехрестя.

Після завершення робіт рух транспорту буде відновлено у звичайному режимі.

Водіям рекомендують врахувати цю інформацію під час планування поїздок та, за можливості, обирати альтернативні маршрути.

Агентство Телевидения Новости