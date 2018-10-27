12 великих американських компаній їдуть в Україну шукати об’єкти для інвестицій та вивчити можливості великої приватизації

Степан Кубів, Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економічного розвитку і торгівлі України зустрівся з заступником Міністра міжнародної торгівлі США Гілбертом Капланом.

Під час зустрічі обговорювалися пріоритети торговельно-інвестиційної співпраці між Україною та США, зокрема приватизація як інструмент для залучення інвестицій.

«Зараз в Україні є багато малих підприємств, які ми вже успішно приватизуємо через систему державних аукціонів Прозорро.Продажі. Але я хочу звернути увагу американського бізнесу на великі об’єкти, приватизація яких за новими правилами лише починається. Ми пропонуємо приватним інвесторам підприємства енергетичної сфери, а також великим інфраструктурним та промисловим компаніям», - розповів Степан Кубів.

Заступник Міністра міжнародної торгівлі США Гілберт Каплан підкреслив, що інвестиції в Україну є одним з важливих векторів уваги американського бізнесу. Каплан розповів українській делегації, що наприкінці жовтня з метою пошуку цікавих інвестиційних можливостей до України вирушає Перша офіційна торгова місія, яка включатиме 12 великих американських компаній. Вони ставлять за мету знайти для себе в Україні вигідні можливості для інвестиції, зокрема із застосуванням приватизації як одного з механізмів.

Гілберт Каплан підкреслив, що це – перша сертифікована [офіційна] торгова місія з США до України і закликав українських колег якнайкраще прийняти американські компанії в Україні.

Степан Кубів та Гілберт Каплан також обговорили посилення співпраці американської та української торговельних палат та інші питання торговельно-економічного співробітництва, насамперед, потенціал щодо заміщення імпортних російських товарів на ринку України, зокрема промислових товарів, інноваційної продукції та ін.

Источник: kmu.gov.ua

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