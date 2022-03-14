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14 березня відділення ПриватБанку працюють у 17 громадах Харківщини

14 березня відділення ПриватБанку працюють у 17 громадах Харківщини

Також отримати готівку можна у банкоматах Харкова.

Так, в області сьогодні з 10:00 до 16:00 працюють наступні відділення ПриватБанку:

1. Красноградське;

2. Зачепилівське;

3. Чугуївське-2;

4. Близнюківське;

5. Богодухівське-2;

6. Первомайське;

7. Сахновщинське;

8. Краснокутське;

9. Кегичівське;

10. Зміївське;

11. Валківське;

12. Лозівське;

13. Дворічанське;

14. Люботинське;

15. Мереф’янське;

16. Барвінківське;

17. Шевченківське.

У Харкові видача грошей можлива:

1. Відділення на пр. Льва Ландау, 12;

2. Бізнес-центр «Центральний», вул. Полтавський Шлях, 56;

3. ТЦ  «Екватор», просп. Московський, 256;

4. «Свіжина», вул. академіка Богомольця, 3;

5. ТЦ «Клас», вул. 23 серпня, 33;

6. ТЦ «Каштан», вул. 23 серпня, 67;

7. ТЦ «Восторг» (2-й поверх), вул. Клочківська, 134;

8. Гіпермаркет «Ашан«, вул. Героїв Праці, 7;

9. ТЦ «Восторг» (2-й поверх), просп. Московський, 274;

10. Супермаркет «Рост», просп. Московський, 257;

11. Супермаркет «Рост», вул. Шевченко, 142.

Агентство Телевидения Новости

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