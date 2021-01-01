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17 стран ЕС подписали декларацию о разработке 2-нм техпроцесса и энергоэффективного процессора

17 стран ЕС подписали декларацию о разработке 2-нм техпроцесса и энергоэффективного процессора

Европейский Союз провозгласил декларацию о разработке 2-нанометрового полупроводникового узла и усовершенствованного процессора с низким энергопотреблением.

В декларации говорится, что ЕС выделит €145 млрд на разработку технологий, необходимых для 2-нм техпроцесса производства полупроводников, а также на разработку специального энергоэффективного встраиваемого процессора, предназначенного для промышленных приложений. Данную декларацию подписали 17 стран-участников: Бельгия, Франция, Германия, Хорватия, Эстония, Италия, Греция, Мальта, Испания, Нидерланды, Португалия, Австрия, Словения, Словакия, Румыния, Финляндия и Кипр. Все перечисленные страны собираются присоединиться к разработке этих технологий и будут иметь необходимые для этого средства в течение следующих 2-3 лет.

В декларации говорится о необходимости усилить потенциал Европы по разработке процессоров и полупроводников следующего поколения. Также необходимо обеспечить технологический суверенитет и конкурентоспособность Европы, а также способность решать ключевые экологические и социальные проблемы. Это потребует коллективных усилий по объединению инвестиций и координации действий как государственных, так и частных заинтересованных сторон.

Источник: itc.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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