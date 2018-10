20 яхт путинских воров миллиардеров превосходят по стоимости военно-морской флот России

Первые 20 яхт российских миллиардеров превзошли по стоимости все боевые корабли, построенные в текущем десятилетии для ВМФ России, пишет издание TopWar.

Электрические установки, сопоставимые по мощности с АЭС, локальное бронирование, радары военного диапазона, системы подавления и радиоэлектронной борьбы, бортовые авиационные комплексы, мини-подлодки и вертолеты…

По размерам и уровню оснащению они не знают себе равных. При этом цена только одной мегаяхты может запросто превышать затраты на модернизацию тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов».

20 вымпелов высшего ранга, звезды первой величины. Среди гордых названий: Dilbar, Eclipse, Luna, Madam Gu, Serene, Ocean Victory, Sailing Yaght «A», Palladium, Here Comes The Sun, Motor Yacht «A», Nirvana, Anastasia, Rahil, Tango, Quantum Blue, Ice, Graceful, Kibo, Barbara, Galactica Super Nova.

Геополитический натиск такой эскадры превосходит по влиянию оперативное соединение ВМФ в Средиземном море, а 100-метровые мачты затмевают собой дымный шлейф «Кузнецова».

И это не просто преувеличение. Стоимость такой эскадры сопоставима с реализацией самых значимых оборонных проектов ведущих европейских стран. Так, контракт на постройку 10 фрегатов типа FREMM для ВМС Италии обошелся в 5,9 млрд. евро. Стоимость серии из 6 ракетных эсминцев типа «Дэринг» для ВМС Британии составила 6 млрд. фунтов стерлингов.

Для сравнения ракетный крейсер «Маршал Устинов» по размерам и водоизмещению примерно сопоставим с яхтой одного из путинских воров Eclipse, однако яхта вора крупнее военного крейсера на 2000 тонн.

Цена этой яхты 1,2 млрд. долларов. На этой яхте, которую построили по заказу из России во Франции, есть все. По данным газеты «Таймс», одна из ведущих французских оборонных компаний (вероятно, Thales) даже создала систему противоракетной защиты для Eclipse.

Другой пример. В Германии была построена яхта Dilbar. Мощность электрогенераторов Dilbar составляет 30 мегаватт. Это не просто много, это чудовищного много для корабля. Для сравнения — мощность 8 турбогенераторов тяжелого атомного ракетного крейсера «Орлан» составляет всего 18 МВт.

30 МВт — примерно столько обеспечивает один энергоблок плавучей АЭС «Академик Ломоносов».

Для чего Dilbar необходимы такие энергетические возможности? Яхта насыщена различным высокотехнологичным оборудованием — от радаров военного назначения до бесконечных лифтов, дистанционных приводов, активных успокоителей качки и пр. автоматики. Каждый элемент её конструкции буквально пронизан потоками электричества. Во-вторых, сказываются сами размеры. Водоизмещение яхты Dilbar превышает 15 тысяч тонн.

Когда мегаяхты достигли своего предела, внимание их владельцев переключилось на следующий пункт — корабли поддержки. Мини-субмарина, запасной вертолет, топливо и различный инвентарь — теперь все это можно погрузить на отдельную платформу, сопровождающую основной корабль.

С помощью таких средств можно месяцами не видеть берега, сохраняя полную автономность в океане. А само наличие кораблей комплексного снабжения окончательно придает флотилиям суперяхт облик полноценных соединений военно-морского флота.

