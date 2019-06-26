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250 тисячам залізничників підвищать заробітну плату

250 тисячам залізничників підвищать заробітну плату

Уже наступного місяця, від 1 липня, 250 тисяч працівників державної “Укрзалізниці” отримають підвищені на 10% оклади та часові тарифні ставки.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на сторінку керівника “Укрзалізниці” Євгена Кравцова в Facebook.

“Практично 1,5 млрд грн виділяємо на підвищення заробітної платні залізничникам.

Одразу скажу: збільшення зарплатні не стосується керівництва (менеджменту компанії, керівників напрямів, виробничих підрозділів та їхніх заступників).

Сьогодні середня зарплата у компанії — вища за середню в Україні на 20%. Це близько 10,5 тисячі грн. Можна багато сперечатися відносно цієї цифри, але в окремих містах оплата в рази вища, ніж можуть запропонувати інші підприємства в регіонах.

І для порівняння що таке 1,5 млрд грн: приблизно стільки у 2019-му планують отримати доходів 2 області України — Сумська і Чернігівська разом”, – написав Кравцов.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

Новости портала «Весь Харьков»

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