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26 человек владеют половиной богатств мира

26 человек владеют половиной богатств мира

Состояние 26 самых богатых людей на Земле эквивалентные доходам половины населения планеты. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своей речи, посвященной годовщине со дня рождения бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы 18 июля.

"Несмотря на то, что разница в получаемых доходах является огромной, поскольку 26 самых богатых людей в мире имеют столько же богатства, сколько имеет половина населения мира, стоит отметить, что жизненные возможности человека зависят от таких факторов, как пол, семейное и этническое происхождение, раса и наличие инвалидности ", - сказал Гутерриш.

При этом более 70 процентов людей на земном шаре живут в условиях роста неравенства, констатировал генсек ООН. Единственным критерием неравенства он назвал разницу в уровне финансового благополучия.

"Жизнь миллионов людей на планете во многом определяется факторами, возникающими непосредственно в момент их рождения", - отметил Гутерриш.

По его словам, из-за высокого уровня финансового расслоения в мире возникает экономическая нестабильность, коррупция, финансовые кризисы, рост преступности, в связи с чем ухудшается физическое и психическое здоровье людей.

Агентство Телевидения Новости

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