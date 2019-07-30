3 новые услуги мобильных операторов Украины, которыми уже можно пользоваться

В Украине активно развивается мобильная связь. Операторы переводят свои сети в 4G формат, тем самым обеспечивая покрытие быстрого мобильного интернета по крупным населенным пунктам. Всего за пару лет планируется покрыть скоростным интернетом более 90% Украины, и это очень хорошая новость.

Однако развивается не только технология беспроводной передачи данных. Операторы вкладывают огромные ресурсы в улучшение качества своих услуг, что значительно упрощает жизнь рядовым абонентам. О трех самых полезных услугах в 2019 году мы решили детально расспросить представителей компании «Киевстар». Давайте ознакомимся с ответами экспертов.

Перевод денег с мобильного счета на банковскую карту

Сегодня можно не только пополнить мобильный счет, но и снять деньги с телефона прямо на банковскую карту. Оператор «Киевстар» предлагает своим абонентам, а также клиентам других провайдеров, воспользоваться для подобных переводов возможностями сервиса Смарт-деньги. Он работает следующим образом:

-вы регистрируетесь в системе по адресу money.kyivstar.ua;

-переходите в меню переводов на банковскую карту и выбираете удобный вариант вывода;

-вносите номер своего мобильного телефона и отправляете заявку на списание денег.

Для более удобного доступа к сервису Смарт-деньги можно установить одноименное приложение для iOS и Android. В таком случае выполнить перевод можно будет очень оперативно и в любом месте, где есть интернет.

Смена оператора с сохранением номера

Еще одной новой функцией, которая стала доступной с 1 мая 2019 году для всех абонентов мобильной связи в Украине, стал перенос мобильного номера между операторами (MNP). Он подразумевает полное сохранение старого номера, и даже кода оператора, при переходе в сеть нового оператора. Например, если ваш старый номер был в Lifecell и имел формат +38(093)-123-45-67, при смене оператора на «Киевстар» номер полностью сохранит старый вид, но будет обслуживаться по тарифам новой компании.

Чтобы сменить оператора, но оставить свой старый номер телефона, необходимо выполнить такой алгоритм действий:

1.Подать заявку на замену старого номера. Это можно сделать в офлайн магазине или онлайн, через сайт оператора.

2.Посетить офлайн точку обслуживания абонентов выбранного провайдера со старой SIM-картой и заменить ее на новую.

3.Активировать карту в своем телефоне и дождаться переноса номера.

Услуга позволяет полностью сохранить список своих контактов, при этом обслуживаться у того оператора, условия которого вам максимально подходят.

Отслеживание членов семьи по номеру телефона

Еще одна популярная возможность, которую операторы предлагают своим абонентам – отслеживание местоположения телефонов членов семьи. У компании «Киевстар» подобная функция работает следующим образом:

-для запуска услуги нужно отправить запрос в формате: *147*1*4*380[номер]#, где указать номер абонента, положение которого вы хотите отслеживать;

-на номер выбранного абонента придет СМС сообщение с инструкцией, как разрешить или запретить отслеживание;

-после предоставления разрешения получать сведения можно, как через сайт «Киевстар», так и с помощью СМС, выполнив команду *147*1*1*380 [номер]#.

Если вы еще не пробовали данные возможности – обязательно их оцените. С ними мобильная связь станет еще выгоднее и надежнее. Удачного использования!

Источник: internetua.com

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