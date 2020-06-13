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45% ФОП відкривають онлайн

45% ФОП відкривають онлайн

Послуги, пов’язані з ФОП, на порталі Дія стали доступними для всіх українців у квітні. Від цього часу стати бізнесменом можна не виходячи з дому, за 10 хвилин.

Раніше такі послуги надавали в основному офлайн, хоча була можливість їх надання і в онлайн-режимі. Так, окрім електронного подання заяви, користувач був вимушений додатково відвідувати податкову, приходити з оригіналами документів та дозаповнювати деякі форми заяв.

Тепер усього цього робити не потрібно. Ми розширили спектр супутніх послуг, які надають при реєстрації ФОП. Досягли цього завдяки реінжинірингу послуг. Ми спростили введення даних, завдяки чому обсяг заяви зменшився майже уп'ятеро, розташували підказки на кожному етапі заповнення заяви і створили тест, який дозволяє обрати КВЕД та систему оподаткування без додаткових консультацій зі спеціалістами. Після реєстрації ФОП заявник отримує виписку з ЄДР в особистому кабінеті. І це єдиний необхідний для початку підприємницької діяльності документ. До того ж, фізичні особи-підприємці можуть не вести книги обліку доходів під час карантину, якщо її ведення мало розпочатися після встановлення карантину.

Результат запровадження е-послуг, пов’язаних із ФОП: за три місяці ФОП через портал відкрили 16,1 тис. разів, що становить практично 45% від усіх ФОП, зареєстрованих за цей час в Україні. Така статистика свідчить про популярність онлайн-послуг.

Усього за три місяці:

45% ФОП відкривають онлайн

Загалом на порталі доступно понад 30 найпопулярніших послуг, якими користуються українці. Також є кабінет громадянина, де можна переглянути статус надання отримання послуги або інформацію про себе з п'яти реєстрів. Скоро на порталі Дія будуть доступні також послуги, пов’язані з ТОВ.

Источник: thedigital.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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