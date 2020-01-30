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5 найбільших газових родовищ "Укргазвидобування" виснажені на понад 80%

5 найбільших газових родовищ Укргазвидобування виснажені на понад 80%

5 найбільших газових родовищ держпідприємства "Укргазвидобування" виснаженені на понад 80%, держкомпанія проводить розвідку нових ділянок.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Ми часто говоримо про значну виснаженість родовищ. Так, ось наводимо рівень виснаженості топ-5 найбільших родовищ компанії:

1. Шебелинське – 89%

2. Західно-Хрестищенське – 90%

3. Яблунівське – 79%

4. Єфремівське – 82%

5. Мелехівське – 82%

Тому ми багато інвестуємо у пошук нових ресурсів, які дозволять компенсувати видобуток і природне падіння. Зокрема, проводимо дорозвідку наявних площ і починаємо освоювати "грінфілди" – нові ділянки", - йдеться у повідомленні.

Також у держкомпанії нагадали, що за 2019 рік "Укргазвидобування" відкрила три нові родовища з ресурсною базою 2,15 млрд м3 блакитного палива, приростила 15 млрд кубометрів газу видобувних запасів та підготовили до буріння об'єкти з ресурсною базою 17,7 млрд м3 газу.

Нагадуємо:

До зведеного бюджету країни від компанії групи "Нафтогаз" - "Укргазвидобування" - надійде близько 23,26 мільярдів гривень.

Нещодавно "Укртатнафта", "Укргазвидобування" і "Укрнафта" подали спільну заяву до Мінекономіки щодо антиконкурентних дій при поставках в Україну російського дизпалива і скрапленого газу.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: газ, Украина

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