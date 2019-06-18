Абоненты мигрируют: УГЦР раскрыл результаты MNP за полтора месяца

Пока максимальный отток показывает синий оператор. У остальных - прирост

Украинский государственный центр радиочастот поделился с LIGA.net данными о результатах работы услуги переноса мобильного номера MNP (Mobile Number Portability) за 2 мая - 12 июня 2019 года. Раскладка по операторам выглядит так:

Киевстар: ушло 3686 абонентов, пришел 1991.

Vodafone: ушло 1860 абонентов, пришло 2846.

lifecell: ушло 1485 абонентов, пришел 2141.

Тримоб: ушло 209 абонентов, пришло 219.

Интертелеком: ушло 23 абонента, пришло 66.

В сухом остатке выходит, что на текущий момент в рамках MNP абонентские базы приросли у всех операторов, кроме Киевстара.

Всего по состоянию на 09:00 13 июня поступило 15800 заявок на перенос номеров, зарегистрированных в Централизованной базе УГЦР. Перенесено 7473 мобильных номера.

О том, как развивался телефонный номер от пары цифр до второго паспорта, читайте совместный спецпроект Liga.Tech и lifecell. https://project.liga.net/projects/number_history/

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