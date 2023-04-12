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Absolutные санкции

Absolutные санкции

Производитель водки Absolut и джина Beefeater возобновил поставки в россию, — вице-президент компании Pernod Ricard (владеющей водочным брендом Absolut) Паула Эрикссон.

"Сейчас концерн поставляет продукцию в объеме, способном защитить местных сотрудников и обеспечить местным организациям экономическую устойчивость", — отметила Эрикссон.

Она подчеркнула, что компания Pernod Ricard соблюдает санкционные ограничения Евросоюза, а после вторжения российской армии в Украину «действовала с учетом интересов своих сотрудников как в Украине, так и в россии».

Джерело: https://t.me/znua_live/88324

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