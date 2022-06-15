Adobe планирует сделать веб-версию Photoshop бесплатной для всех пользователей

Adobe начала тестирование бесплатной веб-версии Photoshop и планирует открыть сервис для всех желающих, чтобы больше пользователей могли ознакомиться с приложением.

В настоящее время компания тестирует бесплатную версию в Канаде. Пользователи могут получить доступ к веб-версии Photoshop через бесплатную учётную запись Adobe. Adobe описывает сервис как «бесплатный» и в конечном итоге планирует отключить некоторые функции, которые будут доступны только платным подписчикам. При этом в свободном доступе будет достаточно инструментов для выполнения того, что Adobe считает основными функциями Photoshop.

«Мы хотим сделать [Photoshop] более доступным и простым для того, чтобы больше людей могли опробовать его и испытать продукт, — говорит вице-президент Adobe Мария Яп.

Цель Adobe — использовать веб-версию Photoshop, чтобы сделать приложение более доступным и потенциально привлечь пользователей, которые в будущем захотят заплатить за полную версию. Компания пошла по тому же пути с рядом своих мобильных приложений, включая Fresco и Express. Веб-версия Photoshop является особенно важным предложением, поскольку она открывает доступ к одному из самых мощных инструментов компании для Chromebook, которые широко используются в школах.

Напомним, веб-версия Photoshop была запущена осенью прошлого года и предлагала ряд базовых функций. Большей частью она предназначалась для совместной работы. За последующие месяцы возможности сервиса были немного расширены, хотя и уступают полнофункциональной отдельной программе.

В Adobe не уточняют, когда бесплатная версия Photoshop станет широкодоступной.

Дополнительно Adobe представила новый фильтр на основе искусственного интеллекта, который появится в Photoshop. Новый фильтр «восстановление фотографий» может автоматически убрать царапины и восстановить часть цвета на потрёпанной пожелтевшей фотографии.

Источник: theverge.com

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