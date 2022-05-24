Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:34
Просмотров: 23

«Аерофлоту» доведеться через три місяці почати розбирати свої ж літаки через дефіцит запчастин

«Аерофлоту» доведеться через три місяці почати розбирати свої ж літаки через дефіцит запчастин

Як пише Bloomberg (https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-22/aeroflot-is-back-to-the-future-as-sanctions-ground-its-ambitions), тільки так компанія зможе продовжити роботу — через санкції доступу до запчастин та обслуговування в неї немає.

«Аерофлот» мав один із наймолодших парків літаків у світі, але те, що відбуватиметься зараз, — це повернення в СРСР, пише агентство. Ще в лютому «Аерофлот» літав у 56 країн, а зараз – у 13.

Источник: https://t.me/costukraine/1929

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Черговий фейк від білоруської пропаганди: «Україна хоче захопити дві їхні області»
Сегодня 06:43    1
400 млн людей в усьому світі мають що їсти завдяки Україні (ИНФОГРАФИКА)
Сегодня 06:25    40
В Казахстане заблокированы счета российских банков
Сегодня 06:17    49
"Артемсіль" через війну зупинила роботу: Україні доведеться ввозити більше солі з-за кордону
Сегодня 06:08    60
Підсумовуючи зустріч симпатиків України
Сегодня 02:26    136
Створені, щоб не воювати, а залякувати мирне населення
Сегодня 00:59    180
Хроника Харькова, 23-е мая
Сегодня 00:07    185
Оперативна інформація станом на 18.00 23.05.2022 щодо російського вторгнення
23.05.2022 18:32    205
Коротко про ситуацію на Харківщині станом на 23 травня:
23.05.2022 12:45    284
Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 232 дитини
23.05.2022 12:30    146
 