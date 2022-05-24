«Аерофлоту» доведеться через три місяці почати розбирати свої ж літаки через дефіцит запчастин

Як пише Bloomberg (https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-22/aeroflot-is-back-to-the-future-as-sanctions-ground-its-ambitions), тільки так компанія зможе продовжити роботу — через санкції доступу до запчастин та обслуговування в неї немає.

«Аерофлот» мав один із наймолодших парків літаків у світі, але те, що відбуватиметься зараз, — це повернення в СРСР, пише агентство. Ще в лютому «Аерофлот» літав у 56 країн, а зараз – у 13.

Источник: https://t.me/costukraine/1929

Новости портала «Весь Харьков»