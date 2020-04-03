Агенство Moody`s прогнозирует падение продаж легковых автомобилей на 14% из-за коронавируса

з-за усиления негативного влияния распространения COVID-19, международное рейтинговое агенство Moody`s пересмотрело прогноз снижения продаж легковых автомобилей на мировом рынке в текущем году. По мнению экспертов агентства по итогу года продажи могут упасть на 14%. До этого, в февральском прогнозе спад ожидался на уровне 2,5%.

Как отмечается в прогнозе агентства, наиболее существенно спрос упадет в Западной Европе, где продажи автомобилей снизятся на 21%. Ранее прогноз Moody’s, предполагал снижение на 4%. Восстановление продаж агентство допускает лишь к 2021 году.

Агентство также прогнозирует, что продажи легковых автомобилей в США в 2020 г. упадут не менее чем на 15%. Ранее данный прогноз предполагал снижение только на 1,2%.

Кроме того, автопродажи в Японии сократятся на 8%.

Что касается Китая – крупнейшего регионального рынка, то в этом году, по прогнозу Moody’s, спрос на легковые авто там может упасть на 10%, в раннем прогнозе предполагалось сокращение на 2,9%.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»