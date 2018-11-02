Аграрії одержали 116,8 млн. грн. державної компенсації за придбану через Ощадбанк сільгосптехніку

З початку 2018 року 1023 клієнти Ощадбанку – агропромислові підприємства скористались перевагами однієї з урядових програм підтримки АПК. Вони придбали через Ощадбанк 1903 одиниці сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва на загальну суму 476 млн. грн. та отримали 116,8 млн. грн. державної компенсації.

Ще 468 клієнтів очікують компенсацію на загальну суму 39,5 млн. грн. Їх заявки банк вже передав до міністерства АПК.

За умовами урядової програми з держбюджету у 2018 році підприємствам відшкодовується 25% вартості придбаної техніки, а фермерським господарствам – 40%.

Перелік техніки за програмою включає 7586 найменувань від 116 українських виробників. З ним можна ознайомитись на сайті Мінекономрозвитку. Відкривши рахунок і здійснивши оплату техніки та обладнання через Ощадбанк, сільгоспвиробники отримують компенсацію на безповоротній основі. Обробка відповідного пакета документів є безкоштовною. Дізнатись про те, як отримати компенсацію за держпрограмою, можна на https://www.oschadbank.ua/ua/business/finansuvannya-biznesu/

Аграрії також можуть скористатись державною підтримкою за такими програмами:

· Фермери зможуть отримати 80% компенсації вартості закупленого насіння рослин вітчизняної селекції та 90% компенсації вартості послуг дорадчих служб.

· Фермери зможуть отримати часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими в Ощадбанку кредитами терміном до одного року для покриття виробничих витрат (на суму до 500 тис. гривень) та терміном до трьох років для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних із будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення (на суму до 9 млн. гривень).

· В галузі тваринництва передбачено компенсацію відсотків за кредитами, обсяг яких не перевищує 100 млн. гривень, для покриття витрат, пов’язаних із провадженням діяльності в таких галузях: вівчарство, козівництво, бджільництво, звірівництво, кролівництво, шовківництво та аквакультура.

· Підприємства галузі тваринництва зможуть отримати компенсацію 25% фактично понесених витрат на будівництво та реконструкцію ферм, доїльних залів та комплексів для утримання великої рогатої худоби, свиней, птиці за кредитами на будівництво та реконструкцію тваринницьких ферм до 5 років на суму до 500 млн. гривень.

Ліцензия НБУ № 148 от 05.10.2011 г.

Прес-служба Ощадбанк

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