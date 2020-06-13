Аграрні розписки стали успішним інструменом залучення фінансування

В Україні закінчився п’ятирічний «Проект «Аграрні розписки в Україні». Понад 2000 агровиробників по всій країні залучили більше ніж $1 мільярд фінансування від 200 кредиторів, понад 90% цих агровиробників – невеликі господарства.

Міністерство з розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, а до нього Міністерство аграрної політики, було партнером Проекту «Аграрні розписки в Україні» від початку його роботи. На початку 2018 року, розроблений за підтримки Проекту, національний Реєстр аграрних розписок був запущений в усіх областях країни. Це дозволило фермерам працювати з інструментом незалежно від їхнього місцезнаходження.

Сьогодні аграрні розписки працюють як у сегментах традиційних зернових та олійних культур, так і у плодоовочівництві, нішевої та сертифікованої органічної продукції, бджолярстві та тваринництві, - загалом об’єднуючи понад 40 різних ланцюгів доданої вартості.

«У багатьох випадках невеликим українським агровиробникам важко отримати доступ до традиційних інструментів кредитування через відсутність достатньо активів для прийнятної застави. Водночас, саме вони відіграють важливу роль для забезпечення локального населення продуктами харчування з короткими логістичними ланцюжками, що стимулює соціальний та економічний розвиток сільських громад, - прокоментував Тарас Висоцький, заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. - Аграрні розписки вирішують проблему та дозволяють виробникам використовувати майбутній врожай як заставу, щоб вчасно залучати фінансування та інвестувати у виробництво. На сьогодні цей інструмент Україні є прикладом одного з найуспішніших партнерств з міжнародними інституціями».

Проект передав свої напрацьовані бізнес-моделі та інформаційно-навчальні матеріали про інструмент, які вже розміщені та доступні для завантаження на сайті Реєстру аграрних розписок agroregisters.com.ua. Реєстр аграрних розписок дасть можливість користувачам – агровиробникам і кредиторам – видавати і працювати з аграрними розписками через свої особисті кабінети з використанням електронних цифрових підписів; також, буде розширено можливості публічного доступу.

Наразі робота Проекту над вдосконаленням Реєстру триває, до кінця червня всі необхідні зміни (технічні та законодавчі) будуть підготовлені та передані для подальшого впровадження. Також передбачається оптимізація процедур роботи, зокрема, автоматичний обмін даними між Реєстром аграрних розписок та Земельним кадастром і Реєстрами сфери управління Міністерства юстиції. Також планується інтеграція з національною депозитарною системою України, куди, за бажанням сторін, може бути переведено обіг їхніх аграрних розписок, що розширить можливості рефінансування і відкриє доступ до ринку капіталу, в тому числі іноземного.

На початку цього року у Верховній Раді було зареєстровано проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування та обігу аграрних розписок, що зробить цей інструмент ще доступнішим для вітчизняних агровиробників. У законопроекті запропоновано визнати природу розписки як неемісійного цінного паперу, а також дозволити їх обіг у формі електронного документа. Це спростить порядок видачі, обігу та припинення аграрних розписок та робить інструмент більш доступним ще більшому колу агровиробників.

Довідково. У 2015 році за ініціативи IFC та у партнерстві з Державним секретаріатом з економічних питань Швейцарії (SECO) та урядом України було розпочато п'ятирічний проект, спрямований на впровадження аграрних розписок в Україні. Протягом 5 років разом з партнерами з державного сектору, профільними асоціаціями та учасниками ринку – кредиторами та агровиробниками – Проект працював над системним впровадженням аграрних розписок на ринку агрофінансування.

Источник: me.gov.ua

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