Ахметов купил самый дорогой особняк на планете

Олигарх потратил баснословную сумму денег на недвижимость

Украинский миллиардер и владелец футбольного клуба Шахтер Ринат Ахметов сделал одну из самых дорогостоящих покупок в своей жизни. Миллиардер приобрел виллу на французской Ривьере за 200 млн евро. Об этой сделке рассказало именитое издание Financial Times.

В материале говорится, что украинский олигарх приобрел Вилла де Седре в городе Сен-Жан-Кап-Ферра. Это имение Ахметов решил купить после того, как бывший владелец, компания по производству вина, сообщила о продаже особняка в конце прошлого года.

Вилла де Седре Фото: Bloomberg

В компании Ахметова SCM Holdings Limited подтвердили заключение сделки. Также подлинность данной информации подтвердил источник издания, присутствовавших при заключении договора. В компании Ахметова заявили, что данный объект недвижимости рассматривается, как долгосрочная инвестиция.

Вилла де Седре представляет собой обширный дом с площадью 18 тысяч квадратных футов. Вкруг здания разбит живописный парк, с которого открывается вид на побережье. Дом был построен в 1870 году. Первым владельцем виллы был король Бельгии Леопольд II.

Вилла де Седре Фото: Bloomberg

В доме есть 14 спален, гостиная и другие залы, и комнаты. Большая часть из них украшена картинами, представляющими особую ценность. Также в здании разбита оранжерея с 14 000 растений, устроена библиотека на 3000 книг. Оранжереи и открытые сады входят в список лучших ботанических садов в мире.

Вилла де Седре Фото: Bloomberg

Вилла де Седре Фото: Bloomberg

Вилла де Седре Фото: Bloomberg

Компания Campari, которая ранее владела виллой, раскрыла тайну сделки. Предварительное соглашение о купле-продаже дома и сада было заключено в августе 2019 года.

В 2017 году издание Blomberg оценило данное имение, как самое дорогое в мире. По итогам 2019 года Ринат Ахметов стал 272 богачом мира с капиталом в 6 млрд долларов.

Источник: akcenty.com.ua/

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