Акция под ХОГА: предприниматели протестуют против фискализации

У стен облгосадминистрации сегодня собралось несколько сотен предпринимателей. Люди с плакатами и флагами вышли на акцию против фискализации.

Подобные мероприятия сегодня проходят и в других областях Украины.

Организатор акции Алексей Дидул говорит, что в Харьковской области около 120 тысяч ФОПов, но из-за этого закона некоторые предприниматели будут вынуждены закрыть свой бизнес.

Алексей Дидул, организатор акции

Мы вышли с инициативой по дефискализации микро- и малого бизнеса. Два года мы в этой борьбе, но не на сантиметр не продвинулись. Наша идея — отделить малый бизнес от оптимизаторов. Власть на сегодняшний день нас не слышит. Ну, у нас торговля, подавляющее большинство работает в сфере торговли. Вот этим людям по такой погоде, где-нибудь на рынках нужно выбивать на электронную почту кассовый чек. О чем, интересно, думают те, кто принимал эти законы.

Закон об обязательном использовании кассовых аппаратов вступил в силу в начале 2022 года. В случае, если ФОП будут игнорировать и отказываться устанавливать специальный аппарат, будут вынуждены платить штрафы.

Предпринимателей такой закон не устраивает. Они говорят, чтобы установить один кассовый аппарат с программным обеспечением, им придется изрядно потратиться. Владельцы бизнеса уверены, что именно такие законы заставляют людей искать работу за границей.

Игорь Заблуда, предприниматель

Мы ж все прекрасно видим, что происходит. Страна оголяется, население выезжает, все трудоспособное население сейчас пытается, особенно молодежь, они нацелены, они не думают, чтобы жить здесь, у них мысли — выехать где-то на заработки за границу.

Елена тоже предприниматель. Женщина говорит, два года назад открыла небольшое кафе. Елена признается: пока что бизнес не приносит ей больших доходов, а из-за таких нововведений совсем может пойти в минус.

Елена, предприниматель

Я підприємець 2-ої групи, відповідно, зобов’язана поставити РРО, який коштує близько 20 тисяч гривень, плюс програмне забезпечення, плюс спеціальна людина — бухгалтер, яка буде його обслуговувати, а зараз, на хвилиночку, жоден бухгалтер не захоче обслуговувати касовий апарат.

А уже 16 и 17 февраля предприниматели Харьковской области собираются на акцию в Киеве.

Агентство Телевидения Новости