Актуальний курс долара та євро в Україні: прогнози та побоювання

Що буде з курсом гривні в Україні? На що чекати від іноземної валюти. Ризики та прогнози зберігання грошей у гривнях: що буде з євро та доларом в Україні взимку?

Курс валют в Україні

Ситуація на фінансовому ринку України залишається у підвішеному стані: українці досі ще не визначились, що робити зі своїми заощадженнями. Хтось вважає, що треба все продавати та купувати валюту, хтось думає зовсім навпаки. Хто правий? Чи є «золота середина» у цій ситуації?

Українців можна зрозуміти, адже така стабільність трохи насторожує. Після різких стрибків іноземної валюти до 40 гривень за 1 долар та євро (після курсу 26-28 гривень), спостерігати тривалу стабільність складно. Щоб дізнатися про зміни курсу, на ресурсі Meta.ua курс валют регулярно оновлюється та показує лише актуальні зведення.

Прогнози курсів валют в Україні

Незважаючи на загальну картину та ситуацію, курс валют залишається стабільним. Після різкого стрибка до 40 гривень за євро/долар усі чекали на продовження тенденції, але ні. Курс залишається на колишньому рівні. Як у довгостроковий, так і короткостроковий період протягом дня курс показує мінімальні коливання, викликані подіями на фондових ринках. Протягом дня курс може змінювати на кілька копійок як у більшу, так і меншу сторону. І це є природні економічні процеси.

Ринку залишається властива потрійність курсу (це вже ні для кого не новина). Але, люди рівняються на «чорний ринок» в основному, а на курс банків або офіційні цифри від НБУ.

Актуальний курс долара:

Банки: 40.00 (купівля) та 40.50 (продаж);

Чорний ринок/обмінники: 40.35 (купівля) та 40.50 (продаж);

Курс від НБУ: 36.56 гривень і для покупки, і для продажу.

Актуальний курс євро:

Банки: 40.20 (купівля) та 40.95 (продаж);

Чорний ринок/обмінники: 40.70 (купівля) та 40.91 (продаж);

Курс від НБУ: 37.44 гривень і для покупки, і для продажу.

Євро почав повертати свої позиції після того, як він опустився у вартості нижче за долар (історична подія, між іншим).

У найближчому майбутньому немає жодних ознак для різкого спаду вартості гривні. Панікувати не варто, як і не варто вкладати «все і одразу». Будьте розважливі та стежте за актуальними новинами.

Новости портала «Весь Харьков»