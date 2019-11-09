Акумулятори електромобілів можуть стати причиною нової екологічної проблеми

Електрифікація транспорту є одним з найважливіших етапів у вирішенні кліматичної кризи. Вважається, що з меншою кількістю автомобілів з ДВС зменшуються і викиди газів в атмосферу, що нагрівають нашу планету. Але в міру збільшення кількості електрокарів з'являється ще одна екологічна проблема: що робити з відпрацьованими акумуляторами.

Згідно зі статтею, опублікованою в журналі Nature, утилізація батарей перетворюється на глобальну проблему. Переробка літій-іонних автомобільних акумуляторів - справа надто ризикована. Автори статті пропонують декілька рішень. По-перше, спочатку розробляти акумулятори з урахуванням їх подальшої утилізації, а по-друге, використовувати роботів для автоматизації процесу їх розбирання. Електромобілі можуть стати ще більш екологічними, якщо використовувати старі батареї в якості матеріалу для нових батарей.

У 2017 році у світі було продано понад 1 млн електромобілів. За оцінками авторів дослідження, тільки з цієї кількості машин зрештою ми отримаємо 250 тис. тонн відпрацьованих акумуляторів. Якщо вони виявляться на звалищах, то ризикують пройти через процес, так званий «тепловий розгін». Це хімічна реакція, яка може привести до нагрівання батареї, що призведе до її загоряння (саме тому в штатах забороняється провозити в літаку літій-іонні акумулятори в багажі).

Відпрацьовані акумулятори можуть залишатися корисними ще довгий час після того, як були зняті з автомобіля. Наприклад, в цьому році Toyota виступила з ініціативою об'єднати старі акумулятори з сонячними батареями, щоб забезпечити електроенергією мережу магазинів 7-Eleven в Японії. Їх переоснащення виявилося більш вигідним, ніж утилізація, тим більше, що інфраструктури для цих цілей поки немає.

У деяких випадках можна переробляти акумулятори та повторно використовувати деякі цінні матеріали для нових батарей, наприклад, той же кобальт, який видобувається переважно в Конго. Щоб мати можливість утилізувати акумулятори в таких масштабах, які потрібні зростаючому ринку електромобілів, необхідно вирішити деякі ключові проблеми. Перш за все, сучасні батареї не так просто розібрати. Велика частина роботи виконується вручну людьми, що досить небезпечно. Використання роботів могло б усунути ризики для людей і зробити процес досить швидким. Але для цього необхідно змінити дизайн і конструкцію акумуляторів і ввести єдині стандарти виробництва.

Источник: elektrovesti.net

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