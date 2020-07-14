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Американцы разработали домашние накопители энергии мощностью 1,8 кВт

Американцы разработали домашние накопители энергии мощностью 1,8 кВт

В Австралии испытывают первую в мире бытовую микросистему хранения электроэнергии.

Тестирование домашнего накопителя энергии мощностью 1,8 кВт и энергоемкостью 2,2 кВт * ч запускает американская компания Orison при инвестиционной поддержке Origin Energy.

Модульный литий-ионный накопитель энергии напряжением от 100 В до 240 В переменного тока имеет коэффициент полезного действия 85-90%. Вместе с накопителем поставляется подключенный к нему монитор электропотребления дома стоимостью $ 300, который координирует процессы заряда и разряда аккумуляторов от солнечных панелей, установленных на крыше дома. Система будет управляться с помощью оригинального программного обеспечения, разработанного компанией Orison с использованием облачного хранилища для хранения данных.

Стоимость разработки домашнего накопителя энергии составила около $ 8,5 млн.

Разработчики позиционируют устройство как обычный бытовой электрический прибор, потребитель может самостоятельно приобрести, доставить домой, легко собрать и подключить без необходимости привлечения электриков и получения разрешений от коммунальных служб. Это доступный инструмент хранения электроэнергии для всех без исключения потребителей, включая квартиросъемщиков в многоквартирных домах, расширяет их возможности и одновременно повышает устойчивость энергосистемы.

Стоимость модульного литий-ионного накопителя энергии составляет $ 2200.

По мнению экспертов, бытовые накопители энергии Orison за счет простоты использования, низкой стоимости самого накопителя и нулевой стоимости установки смогут привлечь потребителей, которые раньше не могли себе позволить приобретение кровельных солнечных установок, так как предоставляют возможность широкого выбора для крыши солнечных панелей малого размера со средней мощностью около 2 кВт. Также продукция Orison позволяет обойти недавно введены в Австралии строгие ограничительные стандарты на установку систем хранения электроэнергии.

С другой стороны, из-за малой мощности и энергоемкости «домашние» накопители способны выдавать электроэнергию в сеть только в ограниченных объемах и стоимость выданной ими электроэнергии выше, чем в их больших аналогов. Масштабное тестирование продукта на австралийском рынке компания Origin Energy предусматривает провести в конце 2020 года. При этом развитие технологии Австралийская энергокомпания предполагает осуществлять в двух направлениях: увеличение эффективности использования солнечных панелей, установленных на крышах домов клиентов Origin Energy и использования объединенных в единую сеть накопителей энергии, установленных у клиентов, для управления спросом в часы максимальных нагрузок.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

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