Американська співачка винайняла два українських транспортних літаки Ан-124

Американська співачка Тейлор Свіфт винайняла одразу два українських транспортних літаки Антонов Ан-124, щоб перевезти концертне обладнання.

Повідомляє Національний промисловий портал.

Ан-124 “Руслан” перевезли обладнання з Брісбена (Австралія) до Окленда, що знаходиться у Новій Зеландії.

Літаки прибули до пункту призначення з різницею у дві години та повністю впоралися з поставленою задачею.

Нагадаємо, “Авіалінії Антонова” мають у своєму розпорядженні сім літаків Ан-124 “Руслан”, що виконують рейси по всьому світу. Тисячі авіаційних фанатів та споттерів з радістю зустрічають наші літаки та слідкують за їх пересуванням по земній кулі.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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