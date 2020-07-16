Американская компания готовится продавать воду из воздуха пустыни

Цена за литр составит около 3 долларов

Компания из США предлагает прекрасное решение странам с засушливым климатом, которые сталкиваются с проблемами при производстве питьевой воды.

Компания Zero Mass Water из американского штата Аризона собирается получать питьевую воду необычным способом — из воздуха пустыни. Таким образом планируется производить 2,3 миллиона литров в год, пишет Bloomberg.

Завод на солнечной энергии планируют разместить в 20 километрах от Дубая. Его оснастят 1250 гидропанелями, каждая из которых стоит 2,5 тысячи долларов.

Гидропанели поглощают пар из воздуха пустыни и извлекают из него влагу с помощью солнечной энергии. Климат Дубая для этих целей просто идеален.

В компании признают, что данная технология дороже, чем опреснение. Стоимость воды из воздуха пустыни составит примерно 2,72 доллара за литр.

Источник: Новости Ю

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