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Американская оборонная компания Anduril ведет переговоры о покупке завода Nissan Oppama возле Токио, чтобы развернуть производство военных беспилотников

Американская оборонная компания Anduril ведет переговоры о покупке завода Nissan Oppama возле Токио, чтобы развернуть производство военных беспилотников

(https://www.reuters.com/world/asia-pacific/us-defence-firm-anduril-talks-nissan-plant-build-drones-japan-sources-say-2026-06-25/)

По данным Reuters, окончательного решения пока нет, поскольку Nissan также обсуждает площадку с другими потенциальными покупателями, а самой Anduril для сделки нужны заказы от японских Cил самообороны.

Но если переговоры завершатся успешно, один из символов послевоенной японской автопромышленности, открытый еще в 1961 году и выпустивший около 18 млн автомобилей, может превратиться в крупный оборонный производственный центр.

Oppama удобна для такой задачи, потому что это огромная прибрежная площадка с исследовательскими, испытательными и портовыми объектами, расположенная недалеко от базы Йокосука, где находится штаб Морских сил самообороны Японии и передовая авианосная группа ВМС США.

Джерело: https://t.me/yigal_levin/98277

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Темы: впк, США, японія

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